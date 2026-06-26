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Yedi PKK’lı teslim oldu

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#PKK Teslim#Terörle Mücadele#MSB Toplantısı
Yedi PKK’lı teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, bu hafta 2 bin 235’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapıldı.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda şu bilgileri verdi: “Son bir hafta içerisinde; 7 PKK’lı terörist daha teslim oldu, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

İSRAİL EN BÜYÜK ENGEL

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi temennimizi yineliyoruz. Öte yandan; imzalanan mutabakata rağmen Lübnan’ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekiyor. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecek.

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ENVANTERE YENİ SİLAHLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; TAYFUN Blok-2 Füzesi, Silah Taşıyıcı Araç, Karayel Karinalı Bot Sistemi ile Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.”

 

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#PKK Teslim#Terörle Mücadele#MSB Toplantısı

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