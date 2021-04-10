Yedi ilde Sedat Peker operasyonu

Gözaltı listesindeki 63 kişiden 52’si yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinde nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve rüşvet gibi 24 suç belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da 121 adrese eşzamanlı operasyon başlatıldı. Özel Harekât timlerinin de katıldığı operasyonda, gözaltı listesindeki 63 kişiden 52’si gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu için yakalanamayan Sedat Peker’in, eşi ve çocuklarının yaşadığı Beykoz’daki villaya da baskın düzenlendi. Aramalar sırasında, villada bulunan şifreli bir kasa açılamadı. Peker’in eşi şifreyi bilmediğini söyleyince, kasa kesildi ve içindekiler kayıt altına alındı.

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