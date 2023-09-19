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Yedi ilde FETÖ operasyonunda dokuz gözaltı

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#İzmir#FETÖ#TERÖR
Yedi ilde FETÖ operasyonunda dokuz gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:16

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i muvazzaf, 3 asker ile 6'sı eski askeri okul öğrencisi 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler hakkında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1'i muvazzaf, 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA

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#İzmir#FETÖ#TERÖR

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