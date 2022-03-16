Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yedi, gezdi, 10 bin lira dolandırdı! Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, yakalandı

#Antalya#Doalandırıcılık#Muratpaşa

Antalya'da yemek yediği restoranlarla bindiği taksilere çeşitli bahanelerle para ödemeyip yaklaşık 10 bin lira dolandıran Ozan A. (42) yakalandı.

Haberin Devamı

Dolandırıcılık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde meydana geldi. Restoranlarda yemek yedikten sonra 'Yanda oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', bindiği taksilerle gideceği yere ulaşmasının ardından da 'Parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan Ozan A.'nın, girdiği apartmanlarda ise kapısını çaldığı dairede oturanlara 'Alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim' diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRDI

Benzer yöntemlerle dolandırılan 12 kişinin şikayetiyle harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ozan A.'yı bir iş yerinde otururken yakaladı.

Yedi, gezdi, 10 bin lira dolandırdı Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, yakalandı

Haberin Devamı

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Ozan A., suçlamaları kabul etti. Şüphelinin, 30'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Dolandırılan para miktarının ise 10 bin lira olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan A.'nın, bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yedi, gezdi, 10 bin lira dolandırdı Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Doalandırıcılık#Muratpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna