Yedi, gezdi, 10 bin lira dolandırdı! Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, yakalandı

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Dolandırıcılık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde meydana geldi. Restoranlarda yemek yedikten sonra 'Yanda oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', bindiği taksilerle gideceği yere ulaşmasının ardından da 'Parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan Ozan A.'nın, girdiği apartmanlarda ise kapısını çaldığı dairede oturanlara 'Alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim' diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN KİŞİYİ DOLANDIRDI

Benzer yöntemlerle dolandırılan 12 kişinin şikayetiyle harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ozan A.'yı bir iş yerinde otururken yakaladı.

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Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Ozan A., suçlamaları kabul etti. Şüphelinin, 30'a yakın kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Dolandırılan para miktarının ise 10 bin lira olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan A.'nın, bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.