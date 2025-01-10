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İzmir'de dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

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#Yasa Dışı Bahis#İzmir#Operasyon
İzmirde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 11:31

İzmir merkezli 3 ilde internet sitelerinden araç yedek parçası satışı bahanesiyle halkı dolandırdıkları belirlenen ve yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kişinin internet sitelerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda ilana koydukları yedek parçaların parasını alıp ürünü göndermedikleri belirlenen şüphelilerin aynı zamanda yasa dışı sanal bahis oynattıkları da tespit edildi.

İzmirde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği, Teknik Takip Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, 7 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

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İzmirde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. (28), D.V. (25), D.K. (23), M.A. (23) serbest bırakıldı; F.E. (23), Y.Ş. (30), T.F.K. (25), E.A. (24), F.K. (25), Ü.K. (23) ve M.E.K. (24) ise tutuklandı. 

İzmirde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

 

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#Yasa Dışı Bahis#İzmir#Operasyon

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