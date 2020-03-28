YDS ve YÖKDİL sınavları ertelendi mi? YDS ve YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Sınav tarihlerinin değişmesinin ardından gözler YDS ve YÖKDİL sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, YDS ertelendi mi? YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

YÖKDİL ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM 2020 güncellenen sınav takvimine gör, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınavlarla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.