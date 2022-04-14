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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

#YDS#YDS Sonuçları#YDS Sınav Sonuçları
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak YDS 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

YDS 2022 yılında 10 Nisan tarihinde yapıldı. YDS başvurularını 17 Şubat ve 27 Şubat tarihleri aralığında yapan adaylar sınav tarihinde giriş yerlerinde hazır bulundular. Sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. YDS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların mayıs ayında yayımlanacağı bildirildi ve tarih açıklandı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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