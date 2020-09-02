YDS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri, yüksek lisans öğrencisi adayları ve araştırma görevlisi olmak isteyenler başta olmak üzere on binlerce kişinin başvuru yaptığı YDS sınavının 2020 etabının tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.