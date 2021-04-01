YDS sınavı ne zaman? İşte 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi

ÖSYM tarafından bu yıl iki defa düzenlenecek olan YDS için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da 2021 YDS takvimini sorguluyor. İşte, 2021 YDS takviminde son gelişmeler...

2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında tamamlandı. Sınav ise ÖSYM tarafından 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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