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YDS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YDS 2022 sınav süresi

#YDS#Yds 2022#Yds Sınav Süresi
YDS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek YDS 2022 sınav süresi

YDS başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. 2022-YDS/1 başvuruları 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri aralığında alındı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek olan adayların sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, YDS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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YDS’nin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. YDS 2022 yılında 10 Nisan’da yapılacak. Sonuçlar ise 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.

YDS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek YDS 2022 sınav süresi

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YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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