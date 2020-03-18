YDS ertelenecek mi? 2020 YDS sınavı ne zaman yapılacak?

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için erteleme durumunun olup olmadığı merak konusu oldu. ÖSYM'den bu kapsamda gelecek haberlere odaklanan adaylar, bir yandan da haberleri araştırıyor. İşte, 2020 YDS sınavı hakkında ayrıntılar....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 12 Nisan'da uygulanacak.

Şu ana kadar yapılan açıklamalar ve mevcut duruma göre bir erteleme söz konusu konusu değil. Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

YDS HAKKINDA

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.