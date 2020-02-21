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Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

YDS başvuruları ne zaman bitecek? YDS başvurusu nasıl yapılır?

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YDS başvuruları ne zaman bitecek? YDS başvurusu nasıl yapılır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca organize edilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular başladı. ÖSYM tarafından 12 Nisan'da uygulanacak sınav için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek. Peki, YDS başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular, kısa süre sonra sona erecek. İşte, 2020-YDS/1 başvuruları hakkında merak edilenler...

12 Nisan'da uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan erişilebilecek.

Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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