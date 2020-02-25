YDS başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular 26 Şubat Çarşamba günü sona erecek. İşte, konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek. Öte yandan YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.

KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.