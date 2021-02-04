YDS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2021 YDS tarihi
YDS başvuruları 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ilki nisan ayında düzenlenecek. Adayların ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor. İşte 2021 YDS başvuru tarihleri
YDS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YDS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. 2021-YDS/1 oturumu nisan ayında yapılacak. Başvurular ise 25 Şubat’ta başlayacak. Henüz sınav ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YDS başvuruları 2021 yılında 25 Şubat tarihinde başlayacak. İşlemler 8 Mart’a kadar devam edecek. Geç başvurular 16 Mart’ta yapılabilecek.
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav 18 Nisan’da yapılacak. Sonuçlar ise 11 Mayıs’ta erişime açılacak.
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