YDS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YDS sınavı ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2020-YDS) oturumlarına katılım sağlamak isteyen çok sayıda vatandaş mart ayına sayılı günler kala YDS'nin oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, 2020 YDS takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, YDS başvuruları 12 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020'de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.