YDS başvuruları ne zaman? 2020 YDS/1 ne zaman?

2020 yılında ilk oturumu yapılacak olan YDS 1 için geri sayım başladı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personellerinin katılım sağlayacağı söz konusu sınavın başvuruları, YDS başvuru tarihlerinin yer aldığı başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. Peki, YDS sınavı hangi tarihte? YDS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimine göre o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020'de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu sene 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek.

KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.