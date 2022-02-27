YDS başvuruları 2022 tarihi: YDS başvuruları ne zaman, hangi gün bitecek? ÖSYM sınav takvimi

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YDS başvurularında son gün yaklaştı. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınavın başvuruları 17 Şubat tarihinde başladı. 10 Nisan tarihinde yapılacak olan 2022 YDS başvuruları takvime göre 28 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) 10 Nisan’da uygulanacağı açıklandı. Sınava başvurular, 17 - 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

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Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.