YDS 2020 ne zaman? İşte 2020 YDS takvimi
'YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS sınav tarihi belli oldu. Peki, YDS sınavı ne zaman?
YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, YDS sınavına odaklandı. İşte, 2020 YDS takvimi...
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.
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