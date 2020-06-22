YDS 2020 ne zaman? İşte 2020 YDS takvimi

YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, YDS sınavına odaklandı. İşte, 2020 YDS takvimi...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.