YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 11:54

YDS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Böylelikle adaylar belgeler üzerinden sınav yerlerini de öğrenmiş olacaklar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

SINAV 16 KASIM'DA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV YERLERİ BELGELER ÜZERİNDEN GÖRÜLECEK

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

