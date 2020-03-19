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Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YDS ertelendi mi?

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YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YDS ertelendi mi?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Bu kapsamda en çok merak edilen ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) ertelenip ertelenmediği oldu. Peki, YDS/1 sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YDS ertelendi mi?

ÖSYM, önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncelledi. 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) tarihi de revize edildi. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.

 

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