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Gündem
İpek YAVAŞ/DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de hareketli dakikalar! Tıp öğrencisi her yerde aranıyor...

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Çanakkale'de hareketli dakikalar! Tıp öğrencisi her yerde aranıyor...
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Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), ailesiyle yazlık evlerine gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyüne kayboldu. Tıp öğrencisini, jandarma komandoların da yer aldığı ekipler, arıyor. 

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti,  jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

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