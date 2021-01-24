Yazlık değil kumarhane

Dış çevresi kameralar ile donatılarak korunmaya çalışılan yazlık eve, değişik saatlerde çok sayıda şahsın geldiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin, hafta sonu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yazlığa çok sayıda şahsın giriş çıkış yaptığını fark etmeleri ve içeride kumar oynatıldığından şüphelenmeleri üzerine operasyonun düğmesine basıldı.

YÜZLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Yazlık eve giren Jandarma ekipleri, şüphelileri kumar oynarken suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüphelilerin masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine sokarken bir yandan da yüzlerini saklamaya çalıştıkları görüldü. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 35 bin TL, 3 bin dolar ve 700 Euro para ile evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte içki bandrolü ile bir adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Evde bulunan 11 kişiden her birine, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralının ihlali gerekçesiyle 3 bin 469 lira, kumar oynamaları gerekçesiyle bin 336 lira olmak üzere toplamda 52 bin 855 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında “kumar oynatmak için yer ve imkân sağlamak”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ile “sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.