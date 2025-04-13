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Yazışmalar ortaya çıkmıştı! O doktorlar hakkında gözaltı kararı

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#Konya'#Gözaltı#Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
Yazışmalar ortaya çıkmıştı O doktorlar hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 04:15

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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#Konya'#Gözaltı#Konya Cumhuriyet Başsavcılığı

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