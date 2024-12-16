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Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... 'Göle girince İcardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk'

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#Van#Van Gölü#Saç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 09:33

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz boyunca yüzen çocukların saç renkleri, sodalı su ve güneşin etkisiyle sarıya dönerken, havaların soğumasıyla birlikte göle girmeyen çocukların saçları eski rengine kavuştu. Yazın suya giren çocuklardan Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük üç kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, “Havaların soğumasıyla artık göle girmiyoruz. Bu yüzden saç rengimiz eski rengine dönmeye başladı. Artık mahallede bize ‘Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Göle girince İcardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk” dedi.

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Van Gölü'nün kıyısında yaşayan çocuklar, yaz tatili boyunca serinlemek için gün boyu göle giriyor. Ancak gölün yüksek oranda sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saç renkleri açılarak sarıya bürünüyor.

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

Yaz aylarında saçları sararan çocukların, kışın göle girmemesiyle birlikte saçları tekrar eski koyu tonlarına dönüyor. Gölde sık sık yüzen çocuklarla az yüzenler arasında ise saç renklerindeki fark dikkat çekiyor.

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

“BİZE ‘VAN GÖLÜ'NÜN SARI SAÇLI ÇOCUKLARI’ DİYORLAR”

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Cihat Çıkla, yaz tatilinde Van Gölü'ne günlük üç kez girdiklerini belirtti. Gölün sodalı suyu ve güneşin etkisiyle saçlarının sarardığını ifade eden Çıkla, “Havaların soğumasıyla artık göle girmiyoruz. Bu yüzden saç rengimiz eski rengine dönmeye başladı. Artık mahallede bize ‘Van Gölü'nün sarı saçlı çocukları' diyorlar. Göle girince İcardi'yiz, şimdi Ronaldo olduk” dedi.

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

Yaz tatilinde Van Gölü'ne girdikten sonra saçlarının sarardığını ve okula bu şekilde gittiğini anlatan Furkan Çıkla ise saçlarının yeniden siyaha döndüğünü gören arkadaşlarının çok şaşırdığını söyledi.

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

Eser Çıkla da Van Gölü'nün kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, yaz boyunca gölde yüzdüklerini ve saçlarının sararmasının nedeninin gölün sodalı suyundan kaynaklandığını ifade etti.

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

Yazın yaptıkları eğlence ile saçları sararan çocukların saç rengi eski haline döndü... Göle girince İcardiyiz, şimdi Ronaldo olduk

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#Van#Van Gölü#Saç

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