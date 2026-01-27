×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yazın tüketilmesi için tezgahlarda yerini aldı: 1500 liradan satılıyor! 'Ortalama 4 saatte hazırlanıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Hamsi#Salamura
Yazın tüketilmesi için tezgahlarda yerini aldı: 1500 liradan satılıyor Ortalama 4 saatte hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 12:23

Karadeniz Bölgesi'nde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen hamsinin salamurasının yapımına başlandı. Yazın tüketilmesi için hazırlanan hamsinin salamuraları 5 kilogramlık bidonlarda 1500 liradan satılıyor.

Haberin Devamı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılar, hamsinin mevsimi dışında da tüketilebilmesi için salamurasının yapımını sürdürüyor.

Balıkçılar ve işletmeler tarafından hazırlanan hamsi salamurası, il dışından da talep görüyor. 5 kilogramlık bidonlarda hazırlanan hamsi salamurası, 1000 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor.

Balıkçı Tarık Arslantürk, hazırladıkları hamsi salamurasını satışa sunduklarını söyledi.

Yazın tüketilmesi için tezgahlarda yerini aldı: 1500 liradan satılıyor Ortalama 4 saatte hazırlanıyor

Hamsinin kışın bolca tüketildiğini belirten Arslantürk, "Yazın da bulunmuyor. Yazın tüketilmesi için salamurasını yapıyoruz. Yaptığımız bu işlem ortalama 3-4 saat sürüyor. Daha sonra içerisine tuz, defne yaprağı ve limon ilave ederek hazırladığımız salamuralar satışa hazır hale geliyor." dedi.

Yazın tüketilmesi için tezgahlarda yerini aldı: 1500 liradan satılıyor Ortalama 4 saatte hazırlanıyor

Haberin Devamı

Vatandaşların salamuraya ilgi gösterdiğini anlatan Arslantürk, özellikle il dışından sipariş aldıklarını ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Hamsi#Salamura

BAKMADAN GEÇME!