Yazın tadı, tatilin adı Bodrum Bodrum

“Nasıl anlatsam...

Nerden başlasam...

Kaç kişiydik o zaman bak,

Kaç kişi kaldı şimdi...

Bodrum Bodrum...”

MFÖ’nün Türk pop tarihine geçen ünlü şarkısının bir kez daha anlam kazandığı günlerdeyiz, Bodrum’dayız...

Termometreler gündüz 34-35 dereceleri gösteriyor... Rüzgâr saatte 13-15 kilometrelerde güneyden ‘tatlı’ esiyor... Deniz ‘sakin’, ara ara ‘küçük heyecanlı’... Nem oranı sabaha karşı yüzde 90’ları görse de öğlen 45-50 bandında... Ancak sanmayın her şey günlük güneşlik, hayat mücadelesi ‘çetin’ seyrediyor.

Ben, koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren home office (uzaktan çalışma) sistemini fırsata çevirenlerdenim. Son 12 ayımı Ege’nin en güzel yarımadasında geçirdim. “Bodrum’a yarım saat önce gelen, yoldakine kızıyor” mottosundan yola çıkarak artık söz hakkım olduğuna inanıyor ve temel gözlemimi aktarıyorum: Bayram tatiliyle birlikte Bodrum’un yerlisi için ‘kapanma’, Bodrum’un turisti için ise ‘açılma’ dönemi yaşanıyor.

MESAFELER DARALDI

1 Temmuz’daki normalleşme sürecinden itibaren nüfus artışı hızlandı. Bayram tatiliyle birlikte de pik yaptı. Bodrumlu inşaat yasağının başlamasıyla kamyonlardan nispeten kurtulmuştu. Ancak bu kez de tatilcilerin yoğunluğu başladı. Çünkü bu, sadece trafiği etkilemiyordu:

- Fiyatlar her alanda ortalama yüzde 20-30 arttı. Bodrum’da adı iyi bilinen mekânlardan birinde bir hafta önce 40 TL olan bir yemek, bu hafta 60 TL oldu.

- Kış döneminde ‘korona önlemlerine saygı’da örnek olacak ilçede bir anda kurallar unutuldu. Maskeler atıldı, kalabalık nedeniyle hem toplu taşımada hem mekânlarda mesafeler daraldı.

- Enerjiye artan talep elektriklerin de daha sık gitmesine neden oldu. Kuraklıktan Bodrum da nasibini aldı, musluktan akan suyun basıncı düştü.

TAKSİLER YETİŞEMİYOR

- Artan taleple kiralar yükseldi. Geçen eylülde 2500 TL olan evin kirası 4000 TL bandına çıktı. Bunu fırsat bilen evsahipleri kiracılarını çıkartıp evleri için yeni sözleşmeler yapma telaşına kapıldı.

- En pahalı ve popüler mekânların bulunduğu bölgelerde bile şu aralar bir yerden bir yere ulaşabilmek sorun haline geldi. Taksi duraklarında sabaha kadar metrelerce kuyruk var.

- Bodrum’a bu yıl dev filolarla gelen korsan taksilerin dahi araç yetiştiremediği konuşuluyor. Burada yerleşik yaşayan bazı vatandaşlar da korsan taksicilik yapmaya başladı.

- Biraz isim yapmış bir beach’te günü geçirmek için minimum 350-400 lirayı gözden çıkarmanız şart. Gençler bu mekânlarda az alkollü, bol meyve sulu kokteyllere yaklaşık 150 lira ödüyor. Günlük 100 TL harcama şartıyla şezlongda uzanabileceğiniz daha mütevazi mekânlar da mevcut ancak günler öncesinden rezervasyon gerek.

MANDALİNA SUYUYLA GÜMÜŞLÜK’TE KAHVALTI

Kalabalık da olsa Bodrum hâlâ Bodrum... Bilmediğiniz bir yola saptığınızda karşınıza çıkan şahane ve sakin koylarla size sürprizler yapıyor. Tavsiyem güne erken başlamanız. Bence tadını çıkarmanız gereken iki an var çünkü: Gün doğumu ve gün batımı...

Kahvaltıdan önce mutlaka denizle selamlaşmalı, birkaç kulaç atmalısınız. Her beldede seçenekler mevcut ama benim kahvaltı için favorim Gümüşlük... Denizin birkaç santimetre uzağında çayınızı yudumlayabilirsiniz. Mandalina suyunu unutursanız da Yarımada’nın toprağına haksızlık edersiniz.

Burada kaybolmaktan korkmayın. Adımlarınızın sizi götürdüğü sokağa girin. Mutlaka hayata dokunur bir şeyler keşfedeceksiniz.

Alışveriş yapmak için ise yerel tezgâhları seçin. Her beldede meyve-sebze pazarı bulabileceğiniz gibi, el emeği ürünlerin satıldığı gece pazarlarını da es geçmeyin.

Tatilinizin mahvolmaması için ise yapmanız gereken çok küçük şeyler var: İster gündüz ister akşam tüm mekânlara önceden rezervasyon yaptırın. Vakit geçireceğiniz mekânın menüsünü önceden inceleyin.

Begonvillerin önündeki en güzel selfie’nin sizinki olması dileğiyle...

ESNAFTAN SEZON NOTLARI

- Koronavirüsün stresini atmak isteyenler tam anlamıyla Bodrum’a akın etti. Bodrum esnafı ise kısmi açılma ile başlayan yaz sezonunda hastalığın seyrinin ve yeniden alınabilecek önlemlerin belirsizliği nedeni ile yeterince hazırlık yapamadı. Tedarikçi firmalar inanılmaz trafik ve bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle teslimatta sıkıntı yaşıyor. Tüm bunlar fiyatlara yansıyor.

- Müzikli mekânlara getirilen saat sınırlaması, sabaha kadar süren eğlence hayatı ile bilinen Bodrum’un çehresinin değişmesine sebep oldu. Bunlara bir de su sorunu eklenince bütün bir yıl yaz sezonunun gelmesini bekleyen Bodrum esnafı çok bunalmış durumda. Halk ise yaz aylarında anlamsız şekilde artan fiyatlar karşısında çaresiz.

- 1.5 yıldır kapalı olan işletmeler yaza hazır değildi. Elemanları yok. Yeterli maaşı kimse vermediğinden eleman bulunmuyor. Fiyatlar da çok yüksek.

- Bodrum her zaman bu gibi kalabalıklara hazırdır. Esnaf bu konuda deneyimlidir. Ancak bu kadar kalabalığı beklemiyordu. Yasaklar kalkınca sanki pandemi yokmuş gibi davranıldı.

- Fiyatlar çok yüksek. Servis yeterli değil. 12 ay burada yaşayan biri olarak bugün 5 kişi Ortakent’te kahveye 165 TL hesap ödedik.

- Butik otellerde gecelik fiyatlar 2-10 bin TL arasında.

BAYRAMDA BODRUM’DA NE YAPILIR?

TEKNE TURUNA ÇIKIP KÖY PAZARI GEZİLİR



- Bodrum farklı mekân ve hizmet seçenekleriyle her bütçeden misafirini ağırlayabilecek sistemi oturtmuş. Çok uç fiyatlarla karşılaşmak tabii ki mümkün ancak bu her yerde böyle değil. İşte bayram boyunca neler yapabileceğinizi gösteren liste ve ortalama kişi başı fiyatları:

- Denize karşı kahvaltı edilir: 75 TL

- Tekne turuna çıkılır: 110 TL

- Mehtaba karşı balık keyfi yapılır: 200 TL

- Köy pazarları gezilir: 1 haftalık sebze 130 TL

- Mümkün olduğu kadar çok koya dalınır: Bedava

- Gece pazarlarından hediyelik alınır: 3 magnet 15 TL

- Marinalarında kahve içilir: 20 TL

- Antik tiyatroda konsere gidilir: 150-350 TL

- Gece kulübünde eğlenilir: En az 150 TL

- Bodrum döneri yenir: 50 TL

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