Yazın habercileri

Emirgan Korusu ve Gülhane Parkı rengarenk lalelerle renk cümbüşüne döndü. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında park ve bahçelere vatandaşların girmesi yasak. Her yıl nisan ayında yapılan lale festivali de yapılamadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından Emirgan ve Gülhane’deki lalelerin video kayıtlarını yayınladı. Yerlikaya paylaşımında “İstanbul’da lale mevsimi. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız” dedi.