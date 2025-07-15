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Yazın böbreğinizi su içerek koruyun

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#Yaz#Böbrek Taşı#Doç. Dr. Akif Diri
Yazın böbreğinizi su içerek koruyun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

Araştırmalar, yaz aylarında böbrek taşı riskinin yüzde 50’ye kadar arttığını gösteriyor. Üroloji uzmanları, susamayı beklemeden su içilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Araştırmalara göre yaz aylarında böbrek taşı görülme sıklığında yüzde 30 ila 50 arasında bir artış görülüyor. Yaz mevsiminde terleme nedeniyle su kaybının günde ortalama 1-1.5 litreden fazla olduğunu belirten üroloji uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, düzenli sıvı tüketiminin önemine değinerek şöyle konuştu:

‘GÜNDE EN AZ 2 LİTRE’

“Artan sıcaklık, terleme yoluyla su ve mineral kayıplarını artırırken, böbrek sağlığı başta olmak üzere tüm vücudun dengesini etkiler. Bu nedenle yazın günde en az 2–2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda idrar miktarının azalması, idrarın konsantrasyonunu artırarak böbrek taşı oluşum riskini yaklaşık yüzde 30 ila 50 arasında bir oranda yükseltebilir. Su içmek için susama hissi gelmesinin beklenmemesi gerekiyor. Susama hissi oluştuğunda vücudun aslında çoktan suya ihtiyaç duymaya başladığını unutmayın. Yaz aylarında sağlıklı beslenme ve düzenli sıvı tüketimi, yalnızca genel vücut sağlığını değil, aynı zamanda böbrek sağlığını korumak açısından da kritiktir. Günde en az 2 litre su tüketilmesi, mevsimsel sebze ve meyvelere ağırlık verilmesi, elektrolit dengesinin korunması sağlıklı bir yaz geçirmenin temel anahtarlarıdır. Yeterli su tüketimi, dengeli tuz alımı ve gereksiz vitamin-mineral takviyelerinden kaçınmak böbrek taşı riskini azaltan temel önlemlerdir.”

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Yazın böbreğinizi su içerek koruyun

‘AYRAN VE KEFİR TÜKETİN’

Doç. Dr. Akif Diri yaz ayları için dengeli su tüketimi konusunda da bazı önerilerde bulundu:

- Şekerli içeceklerden, gazlı içeceklerden ve aşırı kafeinli içeceklerden kaçınılmalı.

- Su alımı gün içerisine eşit şekilde dağıtılmalı.

- Egzersiz yapan bireyler, öncesinde ve sonrasında mutlaka su içerek sıvı dengesini korumalı.

- Çok yoğun terleme durumlarında ayran veya kefir gibi içeceklerin tüketimi tercih edilmeli.

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#Yaz#Böbrek Taşı#Doç. Dr. Akif Diri

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