Yazılımcının yeni rakibi: Yapay zekâ

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Yapay zekânın hızlı ilerleyişi yazılım ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrencileri istihdam konusunda kaygılandırırken YKS’deki tercih eğilimleri de bu konuda önemli işaretler sunuyor. Çünkü 2023 yılında tercih edilme oranıyla zirveyi gören bu bölümler, 2024 yılında neredeyse yarı yarıya daha az tercih edildi. Alan uzmanları bu bölümlerdeki öğrencilerin ve adayların kendilerine ‘İşsiz kalır mıyım?’ sorusuyla geldiklerini ifade ederken Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, istatistiklerden yola çıkarak yaptığı analizleri şöyle anlattı:

YKS’DE TERCİHLERİ DÜŞTÜ

- “Bilgisayar ve yazılım mühendislikleri bölümlerine yönelim 2022 yılında dinamikti, 2023’te zirve yaptı ancak 2024’te bu bölümlere olan ilgi hızla düştü.

- Bilgisayar mühendisliğine 2023’te 293 bin 943 tercih yapıldı, toplam 15 bin 12 öğrenci aldı. Bu bölüm 2024’te173 bin 580 kez tercih edildi. Yani adayların tercihlerinde yüzde 40.9’luk bir azalma söz konusu oldu.

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- Mezunlarının bilgisayar mühendisliği alanında çalışma yapmaya açık olduğu bir başka bölüm olan matematik 2023’te 108 bin 452 kez tercih edilirken 2024’te bu rakam 59 bin 599’a düştü. Yani yaklaşık yüzde 45’lik azalma var.

- Yazılım mühendisliğinin 2023’teki kontenjanı 4 bin 859 iken çok rağbet gördüğü için 2024’te 5 bin 402’ye yükseltilmişti. Normalde kontenjanı artan bir bölümü tercih eden aday sayısının da artması beklenir. Fakat yazılım mühendisliği 2023’te 87 bin 57 tercih alırken 2024’te toplam tercih 49 bine düştü.

CHATGPT DENGEYİ BOZDU

- Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “ChatGPT’nin de yaygınlaşmasıyla bu teknolojinin birtakım meslekler üzerinde tehditler oluşturmaya başlayacağı öne sürüldü. Yapay zekâ, mühendislerin yaptığı bazı işleri üretebilecek şekilde çalışmaya da başladı. Bu alanda eğitim gören öğrenciler de ‘kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz’ endişesine kapılmaya başladı. Bilgisayar, yazılım ve matematik gibi bölümlerden yavaş yavaş uzaklaşma eğilimindeler. Türkiye’deki üniversitelerde şu an ‘yapay zekâ ve veri mühendisliği’, ‘yapay zekâ ve makine öğrenmesi’ ile ‘yapay zekâ mühendisliği’ şeklinde 3 temel dal var. Bu 3 temel dala 2023’te 351, 2024’te ise 878 kontenjan ayrıldı. Söz konusu alanlar 2023’te toplam 9 bin 89 tercih alırken 2024’te bir patlama yaşandı ve bu üç alana toplam 64 bin 712 tercih yapıldı.”

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MÜHENDİSİN YERİNE GEÇTİ

- Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunca Doğan: “Yapay zekânın nasıl çalıştığını anlamayan ve sadece temel düzeyde yazılım mühendisliği eğitimi alanlar önümüzdeki yıllarda birer birer kaybolabilir. Çünkü yapay zekâ zaten temel düzeyde yazılım mühendisinin yaptığı işi gerçekleştirebiliyor. Hal böyle olunca firmalar mühendis sayısını azaltabilir.”

- Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi ve Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Şahin Gökçearslan:

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“Yapay zekâ bu işin 10’da 9’unu yapıyor. İşin 10’da 1’lik kısmı için de daha kalifiye kişilerin çalışması beklenecek. Bu nedenle piyasa da gittikçe daralıyor, öğrenciler endişe etmekte haklılar.”