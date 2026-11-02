Yazılıda yeni dönem başlıyor: OYSS hakkında 15 soru 15 cevap

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Bu yıl devreye giren OYSS, ülke genelinde aynı gün ve aynı sorularla yapılan yeni bir sınav olarak değil, okullardaki yazılıların hazırlanması ve değerlendirilmesini sağlayan dijital bir sistem olarak işliyor. OYSS kapsamındaki ilk sınavlar yarın başlayacak ve 13 Kasım’a kadar sürecek. Ülke geneli ortak yazılılar ise 6’ncı sınıf matematik için 11 Kasım’da, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı için 12 Kasım’da uygulanacak.

Sisteme ilişkin kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla hazırladığımız 10 soru ve cevaba MEB’in yayımladığı sık sorulan sorular arasından seçtiğimiz 5 soruyu da ekledik. İşte sistem hakkında en çok merak edilen 15 soru ve yanıtı:

1- OYSS NEDİR?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okullarda yapılan yazılı sınavların hazırlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi için geliştirilen dijital bir ölçme ve değerlendirme sistemi. Öğretmenler sistemi Yeni EBA üzerinden kullanacak

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2-NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk uygulama 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavlarında başlayacak. Sınavlar yarından itibaren uygulanacak.

3- HANGİ SINIFLARDA?

Ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıflar; liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıflar kapsamda. 7’nci ve 11’inci sınıfların İngilizce derslerinde OYSS uygulanmayacak.

4- HANGİ DERSLER?

Ortaokulda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; lisede Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sistem kapsamında.

5- AYNI GÜN VE AYNI SORULARLA MI?

OYSS, okul genelinde yapılan yazılıların hazırlanması ve değerlendirilmesi için kullanılacak sistem. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar ise MEB’in belirlediği sınıf ve derslerde, ayrı bir takvim doğrultusunda yapılıyor.

6- NASIL HAZIRLANACAK?

Sınavlar, konu-soru dağılım tablolarındaki ve alan zümre öğretmenlerinin belirlediği senaryolara göre oluşturulacak. Öğretmenler seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı hazırlayacak, diğer sorular sistemin soru havuzundan seçilecek.

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7- SORU HAVUZUNDA KAÇ SORU VAR?

MEB, ilk sınavlardan önce havuza yaklaşık 8 bin soru aktarılmasını, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni soru geliştirilmesini hedefliyor. Soruların tamamı öğrencilere açık olmayacak, havuz öğretmenlerin sınav hazırlama sürecinde kullanılacak.

8- SORULARIN TÜRÜ VE ZORLUK DÜZEYİ NE?

Farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmış beceri temelli açık uçlu sorular olacak. Soruların kolay, orta veya zor düzeyde olması ve puan değerleri öğretmenlerce belirlenecek. Havuzdaki sorular sınavdan dört gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.

9- SINAVLARI KİM HAZIRLAYACAK VE DEĞERLENDİRECEK?

Sınav hazırlığında hem Bakanlığın soru havuzundan hem de zümre öğretmenlerinin hazırladığı sorulardan yararlanılacak. Sınav sonrasında öğretmenler, öğrencilerin aldığı puanları e-Okul sistemine işleyecek.

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10- ÖĞRENCİ VE VELİLER SONUÇLARDA NE GÖREBİLECEK?

MEB’in açıklamasına göre; sonuçlar yalnızca toplam puan üzerinden değerlendirilmeyecek. Öğrencinin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduğu ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu öğrenci, sınıf ve şube düzeyindeki analizlerle izlenebilecek. Farklı sınav sonuçlarının karşılaştırılmasıyla akademik gelişimin zaman içindeki değişimi de takip edilebilecek.

MEB’E BUNLAR SORULDU

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın OYSS ile ilgili yayınladığı Sıkça Sorulan Sorular Rehberi’nde ise şu sorular yer aldı:

11-Sorular ve cevap anahtarları yayınlanacak mı?

Öğretmen, sınav sonuçları açıklandıktan sonra soruları ve cevap anahtarlarını sınıfta öğrencilerle değerlendirebilir. Ancak bu içeriklerin okul dışına çıkarılması ya da internet sitelerinde, sosyal medyada ve diğer kamuya açık ortamlarda yayımlanması yasak.

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12- Hazırlık sınıflarında uygulanacak mı?

Hazırlık sınıflarındaki dersler OYSS kapsamı dışında. Bu sınıfların sınavlarını ilgili alan zümre öğretmenleri hazırlayıp uygulayacak.

13- Bütün okullarda aynı sorular mı?

Hayır. Ortak soru havuzunun kullanılması, bütün okullarda aynı soruların ya da aynı güçlük düzeyindeki sınavların uygulanacağı anlamına gelmiyor. Öğretmenler, seçtikleri senaryoya ve öğrencilerinin öğrenme durumlarına göre soruların güçlük düzeylerini ve puan değerlerini belirleyecek.

14- Havuzdan gelen sorular değiştirilebilecek mi?

Evet. Alan zümre öğretmenleri, soru havuzundan seçilen iki soruyu değiştirebilecek.

15- Dinleme ve konuşma sınavları da OYSS kapsamında mı?

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Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile İngilizce derslerinin okuma ve yazmaya yönelik sınavları OYSS üzerinden yapılacak. Dinleme ve konuşma sınavlarını ise ilgili alan zümre öğretmenleri, mevzuat ve uygulama esaslarına göre gerçekleştirecek.