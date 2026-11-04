Yazılıda yeni dönem başladı… İlk OYSS yapıldı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl uygulanmaya başlayan OYSS’nin ilki dün ortaokullarda fen bilimleri, liselerde ise biyoloji dersinde yapıldı. 13 Kasım’da tamamlanacak sınav sürecinin ardından sonuçları öğretmenler, soru bazlı olarak sisteme girecek. Bu sayede hem öğretmen hem de veliler, öğrencinin durumunu görebilecek. İlk gün uygulamasının ardından öğretmenler ve okul müdürlerine OYSS’yi sorduk.

BECERİ TEMELLİ İstanbul’daki köklü bir okulun müdürü: “OYSS’de her dersin soru sayısı değişiyor. Öğrenciler, soruda verilen ilgili durum hakkında çözüm odaklı yanıtlar vermeye odaklanıyor.”

SORU BİRLİKTELİĞİ Mardin’deki bir ortaokulun müdürü: “Ortak sınav okullarda öğrenci düzeyleri arasındaki soru farklılığını giderdi. Bakanlığın sunduğu senaryo türlerinden öğretmenler, öğrencilerin elde ettiği kazanım doğrultusunda soruları seçti. Sınav öncesinde de öğrencilere hangi konulardan soru geleceği belirtildi. Çocuklar da bu doğrultuda hazırlandı.”

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YENİ NESİL LGS TARZI Okul müdürü: “Özellikle ortaokul kademesinde sorular yeni nesil LGS tarzındaydı. Yani öğrencilerin becerilerini ölçmeye yönelik ve uzun paragraflardan oluşuyordu. Örneğin 5’inci sınıf seviyesinde grafik ve paragrafın yer aldığı çocukların da bunun üstünden gezegenlerin hareketinin yorumlanmasını istediği bir soru vardı.”

ÖĞRETMENLER HAZIRLADI İstanbul’daki bir ortaokul müdürü: “Öğretmenler, sınav süreci başlamadan önce öğrencileri karşılaşabilecekleri sorulara hazırladı. Çünkü nitelikli ve köklü okullarda da biyoloji ve fen bilimleri dersi var, diğer okullarda da. Dolayısıyla aynı soru havuzundan benzer sorular bizim gibi diğer kategorisine giren okullardaki öğrencilerin nitelikli okullardakilerle eşit düzeyde yarışamamasına neden olabiliyor.”

HAKSIZ OBP’Yİ ÖNLER Lise kademesinde uygulanan biyoloji sınavının okulunda sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten lise müdürü ise bu uygulamanın özel okullarda Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulamasının haksız bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıktığını düşündüğünü dile getirdi.

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‘ORTAK SINAV’ BİLİNCİ Hatay’daki bir lise öğretmeni: “Okullarda son yıllarda bir ‘ortak sınav’ bilinci oturdu. Sorular, çocukların bilişsel düzeyini artıracak şekildeydi.”