Yazılı Kanyon'da facia: Eğitim için giden İHH ekibinden 1 eğitmen hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarılmayı bekliyor

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İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubundan 14 kişi, önceki gün Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata geldi. Ekibin dün öğle saatlerinde yönünü kaybettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sırasında dağlık bölgede düşerek hayatını kaybettiği belirlenen İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dün gece boyu çalışmalarını sürdüren ekipler 3 kişiye ulaşıp, kurtardı. Diğer 10 kişinin ise kurtarma çalışmalarına bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ara verildi. Ekipler yerleri tespit edilen 10 kişiye ulaşılması için çalışmalarını bugün sabah erken saatlerde yeniden başlattı.

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VALİLİK: 3'Ü KURTARILDI

Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sütçüler ilçemizdeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 vatandaşımızdan 3'ü ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmıştır. Ayrıca vefat eden vatandaşımızın naaşına ulaşılmış olup, nakil işlemi devam etmektedir. Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır" denildi.

İHH: TAHLİYELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İHH'dan konuya ilişkin sanal medyada yapılan paylaşımda, "Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da, gönüllerimizin 14 kişilik bir grup olarak gerçekleştirdikleri organizasyon sırasında elim bir kaza meydana gelmiştir. Yaşanan kaza sonucunda bir gönüllümüz vefat etmiştir. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 gönüllümüzün sağlık durumları iyi olup tahliyeleri için AFAD koordinasyonunda çalışmalar devam etmektedir. Vefat eden gönüllümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, camiamıza ve tüm gönüllülerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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AKUT'TAN TAZİYE MESAJI

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de olayla ilgili bir mesaj paylaştı. Derneğin paylaşımında, "İHH gönüllüsü bir arkadaşımızın, Yazılı Kanyon’da gerçekleştirilen eğitim sırasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden İHH gönüllüsü arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve başta İHH olmak üzere tüm arama kurtarma camiasına başsağlığı diliyoruz. Olayda mahsur kalan 13 gönüllünün de sağ salim tahliye edilmesini temenni ediyor, kurtarma çalışmalarını sürdüren tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinde aynı insani sorumluluğu paylaşan ve sahada omuz omuza görev yapan bir kurum olarak, yaşanan bu acı kayıp nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

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HAYATINI KAYBEDEN EĞİTMEN KÜÇÜKÇEKMECE EKİBİNDEN

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden, dağlık bölgede düşüp hayatını kaybeden İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İHH Temsilciliği olayla ilgili sanal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Küçükçekmece İHH Arama Kurtarma ekibimizden yol arkadaşımız Sinan Yavuz'u, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kanyon eğitimi sırasında meydana gelen elim kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm İHH ailemize sabırlar diliyoruz" denildi.

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ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR

Diğer yandan kanyondan kurtarılan 3 kişinin Sütçüler ilçesine getirildiği, diğer 10 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kurtarma için helikopter desteği istendiği ancak bölgenin arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.