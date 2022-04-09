Yazıklar olsun

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart’ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan’da adliyeye sevk edildi. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden Vedat Karahan, Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Önder Mutlu ve Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Mutlu’nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

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EVRAKLA OYNADILAR

Operasyonun arkasındaki vurgun da ortaya çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019’da Dalaman ilçesinde çıkıp Fethiye’nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar (13 bin 800 dönüm) alanı kayıtlara 350 hektar (3 bin 500 dönüm) olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık (10 bin 300 dönüm) alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile işbirliği yapılarak çeşitli illerde satılıp parasının paylaşıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü.

3 MİLYON TL’LİK VURGUN

Şüphelilerin yaptığı usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde Muğla Dalaman’da çıkan orman yangınına 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesi ile toplam 520 kişilik ekip müdahale etmişti. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın’dan da ekipler Muğla’ya gönderilmişti.