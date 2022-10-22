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Yazık! Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında...

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#Beylikdüzü#Cinayet#OTOPARK
Yazık Ölen 20, öldürenler 21 ve 24 yaşında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Bilal Zorel, AVM otoparkında hızlı gittikleri için uyardığı iki akranının tekmeli, sopalı saldırısına uğradı... O 20 yaşında hayata gözlerini yumdu, 21 ve 24 yaşındaki saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Beylikdüzü’nde ailesine ait nalbur dükkânında çalışan Bilal Zorel (20), 17 Eylül günü kız arkadaşı A.K. ile birlikte Teras AVM’deki bir kafeteryaya gitti. Zorel ve kız arkadaşı saat 04.00 sıralarında AVM’nin otoparkındaki araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada yanlarından hızla bir otomobil geçti. Bilal Zorel otomobilin arkasından bağırarak uyardı. Otomobil aniden fren yaptı, içerisinden inen Çağatay Enes Çolak (21) ve Emrah Beyazit (24) ellerindeki sopalarla Zorel’e saldırdı. Başına peş peşe darbeler alan Bilal Zorel yere düşünce bu kez de tekmelendi. Bilal Zorel kendisinden geçince iki kişi otomobillerine binerek uzaklaştı.

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BAYILINCA KAZA YAPTI

Kız arkadaşı bir süre başında bekledikten sonra Bilal Zorel kendisine geldi. Otomobiline binerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Ancak hastaneye kısa bir mesafe kala bayılarak otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti ve kaldırıma çarptı. Kazada A.K.’nin kolu kırıldı, Zorel ise baygın halde Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından travma geçirdiği tespit edilen Zorel yoğun bakıma alındı. Olay kayıtlara trafik kazası olarak geçti.

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Zorel’in kız arkadaşı A.K. hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek, “AVM’nin otoparkında iki kişi bize saldırdı. Aracımıza doğru yürürken, yanımızdan hızlı bir şekilde bir araç geçti. Bilal bağırarak araçtakileri uyardı. Bir anda durdular ve bize doğru geldiler. Aralarında tartışma çıktı. Aracımıza bineceğimiz sırada içlerinden biri Bilal’in kafasına sopayla vurdu. Bilal yere düşünce ikisi de tekmelediler. Bilal’in kafasından kan gelince hastaneye gitmeye karar verdik. Hastaneye gireceğimiz sırada Bilal ‘Gözüm kararıyor’ dedikten sonra bayıldı. Araç da kaldırıma çarptı” dedi.

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BİR AY DAYANABİLDİ

Polis, olayda sopa kullanan ve 9 suç kaydı olan Çağatay Enes Çolak ile 6 suç kayıtlı Emrah Beyazit’i 7 Ekim günü gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Çolak ve Beyazit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilal Zorel ise 17 Ekim günü yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti. Bilal Zorel memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

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#Beylikdüzü#Cinayet#OTOPARK

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