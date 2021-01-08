MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı
GeriGündem Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı
Abone Olgoogle-news

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçlarından haklarında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerde SEGBİS sistemiyle katılırken; Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer salonda hazır bulundu.

Saat 10.30'da başlayan davada ilk olarak Orhan Birdal savunma yaptı. Ali Arıduru'nun savunması sistemden kaynaklı ses sorunu nedeniyle yarım kaldı. Daha sonra Ali Lapanta dinlendi. Duruşmaya yarım saat ara verilirken, sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle