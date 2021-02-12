‘Yazıcıoğlu’nun helikopteri bana gelecekti’

“Ulaşılamama ihtimali; bir, iklimdir, hava koşullarıdır ki ben de o seçimde... O helikopteri bir sonra kiralayan bendim. Yani o helikopterle Of’tan Bayburt’a ve Gümüşhane’ye... Oradan helikopter bize gelecekti, biz o helikopterle gidecektik. Yani burada bu helikopterin kendi teknik eksikliği olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bu tartışmayı esas itibarıyla mahkeme değerlendirecek.” Bakan Soylu ayrıca “telekulak” olarak adlandırılan yargısız dinleme iddialarına karşı, “İtimat edin, güvenin; böyle bir şeyi yapabilme kabiliyetimiz söz konusu değildir" dedi.