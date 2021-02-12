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Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yazıcıoğlu’nun helikopteri bana gelecekti’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Yazıcıoğlu’nun helikopteri bana gelecekti’
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda gündeme gelmesi üzerine eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı:

“Ulaşılamama ihtimali; bir, iklimdir, hava koşullarıdır ki ben de o seçimde... O helikopteri bir sonra kiralayan bendim. Yani o helikopterle Of’tan Bayburt’a ve Gümüşhane’ye... Oradan helikopter bize gelecekti, biz o helikopterle gidecektik. Yani burada bu helikopterin kendi teknik eksikliği olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bu tartışmayı esas itibarıyla mahkeme değerlendirecek.” Bakan Soylu ayrıca “telekulak” olarak adlandırılan yargısız dinleme iddialarına karşı, “İtimat edin, güvenin; böyle bir şeyi yapabilme kabiliyetimiz söz konusu değildir" dedi.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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