Yazıcıoğlu’nda 47 gözaltı kararı daha

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı; “Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak” ile “Tasarlayarak kasten öldürme” suçları yönünden sürdürdüğü soruşturmada dün yeniden düğmeye bastı ve 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmanın ikinci dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 10’unun halen cezaevinde olduğu, 4’ünün ise yurt dışında firari durumda bulunduğu açıklandı. 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

3’Ü AKTİF GÖREVDE

◊ Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Astsubay A.A.’nın Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen aktif olarak görev yaptığı ve olay tarihinde Diyarbakır Birleştirilmiş Kontrol İhbar Merkezi’nde (BİKİM) görevli olduğu belirtildi. Diğer şüpheliler Y.A.Y. ve T.B.’nin ise halen Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürdükleri bildirildi. Bu iki şüphelinin, 2011 yılında hazırlanan ve “Kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği” mütalaasını içeren Adli Tıp Raporu’nda imzası bulunan isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

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AİLENİN AVUKATI DA

◊ Şüpheliler arasında Yazıcıoğlu ailesinin avukatı M.S.E. de yer aldı. Avukatın, olay sonrasında Elazığ’da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığı, Bank Asya’daki hesabında para artışına gittiği, FETÖ’ye destek amacıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerinde yer aldığı ve KHK ile kapatılan Hukuk ve Yaşam Derneğinde denetim kurulu yedek üyesi ile yönetim kurulu asil üyesi kaydının bulunduğu iddia edildi.

DOSYANIN ESKİ SAVCILARI

◊ Yazıcıoğlu soruşturmasını yürüten ancak daha sonra FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan dosyanın eski savcıları Özden Doğan ve Özcan Şimşek ile firari eski savcı Şeref Gürkan hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerin, “tanık ve gizli tanıkları yönlendirerek cinayetin asıl faillerini gizlemeye çalışan ve dosyaya bakan eski savcılar olduğu” öne sürüldü.

YALAN TANIKLIK VE MANİPÜLASYON

◊ Yazıcıoğlu’nun “Ergenekon davasında gizli tanıklık yaptığı için MİT mensuplarınca düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüğü” yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan ve bu bilgiyi görüştüğü iki MİT personelinden birinin verdiğini iddia eden ihraç zabıt katibi Abdulvahap G. ile eşi Besime G. hakkında da gözaltı kararı verildi.

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GENERALLERDEN SORUMLU MAHREM İMAMLAR

◊ Gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin FETÖ’nün mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edildi. İhraç profesörler İbrahim F.H. ve Sezai Z.’nin “generallerden sorumlu mahrem imam” oldukları iddia edildi.

◊ Düşen helikopterin cihazlarını söken ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı’na suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak’tan sorumlu mahrem imam Mustafa T. hakkında da gözaltı kararı verildi.

RAMAZAN AKYÜREK İÇİN DE GÖZALTI

◊ FETÖ üyeliği suçundan cezaevinde bulunan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü firari Mehmet K. ve dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli Ali Orhan D.’nin “Helikopter enkazına ulaşıldığı ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun sağ kurtulduğuna” dair asılsız bilgi notunun yayılmasına sebep olduğu ileri sürüldü.

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◊ Asılsız bilgi notunun hazırlanmasıyla irtibatlı oldukları iddia edilen ihraç emniyet müdürü Ümit S., eski emniyet müdürü Ali P. ve TİB Başkanlığı’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak koordinatları emniyet birimlerine ileten eski emniyet müdürü Hüseyin K. da gözaltına alındı.

◊ Olay tarihinde Merzifon’daki arama-kurtarma ekibine zamanında “kalk” emri vermediği iddia edilen emekli Albay Ali G. hakkında da gözaltı kararı uygulandı.

◊ Soruşturmanın geçen temmuz ayındaki ilk dalgasında, eski Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı emekli Tuğgeneral Fatih Bengi’nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.