Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra 29 şüpheli

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BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesi Karayakup sırtlarında düşmüştü. Yazıcıoğlu ile yanındaki parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.

SUİKAST DOSYASI ANKARA’DA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 133 şüpheli hakkında süren suikast soruşturmasında 2016 yılında takipsizlik kararı verdi. Yazıcıoğlu’nun ailesinin avukatları, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Yapılan itiraz 2018 yılında kabul edildi. Sulh Ceza Hâkimliği, FETÖ ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında takipsizlik kararını kaldırdı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmaya devam ederken, 12 Haziran 2026 tarihinde “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kahramanmaraş’tan gelen adli arşivin 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi.

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KAZA KIRIM EKİBİ DE ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “olay günü olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları”, “olay yerine giden askeri helikopterin sözde kırıma uğraması sonrasında seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel”, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonrasında olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibinin, askeri kaza kırım ekibi ile birlikte hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel”, “koordinat tespiti ile görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli” hakkında dün düğmeye bastı. Savcılık “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile FETÖ faaliyetleri kapsamında “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlarını işledikleri iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 10 ilde 33 adreste düzenlenen eşzamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu, Nihat Biçer ve İrfan Yavuz’un ise yurtdışında bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında dönemin Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı Fatih B., emekli Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kurmay Başkanı Ali A., ihraç Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen de bulunuyor. Şüpheliler arasında halen görevde bulunan astsubayların da yer aldığı belirtildi.

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CUMHURBAŞKANI’NA SUİKAST TİMİNDEYDİLER

Şüphelilerden helikopterin enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ’nün askeri yapılanması davasından hükümlü olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak’ın da cezaevinde olduğu kaydedildi. Her iki isim 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’na düzenlenen suikast girişimi davasının sanıkları arasındaydı.