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Yazıcıoğlu soruşturması Ankara’ya devredildi: 190 klasörlük adli arşiv başsavcılıkta

Güncelleme Tarihi:

#Muhsin Yazıcıoğlu#Soruşturma#Dosya
Yazıcıoğlu soruşturması Ankara’ya devredildi: 190 klasörlük adli arşiv başsavcılıkta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 10:41

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009 yılındaki helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma dosyası Ankara'ya devredildi. Kararla birlikte, 190 klasörden oluşan adli arşiv Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrası Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Nisan 2018’de şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddedip, dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Yazıcıoğlu soruşturması Ankara’ya devredildi: 190 klasörlük adli arşiv başsavcılıkta

DOSYADA YETKİSİZLİK KARARI

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Bunun üzerine Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 şüpheli hakkında tekrar soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu, 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve 8 yıldır devam eden soruşturma sonunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmesinin ardından, soruşturmanın seyrine ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen arşivin, resmi teslim-tesellüm tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş'tan gelen adli arşivin; 20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör ile 1 karton kutudan oluştuğu belirtildi.

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Yazıcıoğlu soruşturması Ankara’ya devredildi: 190 klasörlük adli arşiv başsavcılıkta

“UCU NEREYE UZANIRSA UZANSIN ÜZERİNE GİDİLECEK”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, olayın tüm yönleriyle yeniden değerlendirileceğini, daha önce hiç soruşturulmamış gibi en baştan ele alınacağını vurguladı. Mevcut delillerin baştan aşağı yeniden inceleneceğini belirten başsavcılık kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde yeni araştırma ve uzman incelemelerinin de yapılacağını kaydetti. Soruşturmanın kişi ya da makam ayrımı gözetilmeksizin titizlikle yürütüleceğini ifade eden başsavcılık yetkilileri, sürece ilişkin, "Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır" dedi.

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#Muhsin Yazıcıoğlu#Soruşturma#Dosya

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