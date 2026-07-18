Yazıcıoğlu soruşturması… 17 yıl sonra 19 tutuklama

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesi Karayakup sırtlarında düşmüştü. Yazıcıoğlu ile yanındaki beş kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Savcılığı 12 Haziran’da ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

OLAY MAHALLİNDE UÇUŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “Olay günü olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları”, “Olay yerine giden askeri helikopterin sözde kırıma uğraması sonrasında seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel”, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonrasında olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibinin, askeri kaza kırım ekibi ile birlikte hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel”, “Koordinat tespiti ile görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli” hakkında düğmeye basarak 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, 27 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Savcılık şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Hâkimlik 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Emekli Tuğgeneral Fatih Bengi, eski emekli albay Ali Armağan, eşi Şerife Armağan, “Askeri Kırım” ekibinden yer alan şüpheliler, eski Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde Emniyet Amiri Dursun Özmen tutuklanan isimlerden Şüpheliler arasında yer alan helikopterin enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen Davut Uçum ile Aydın Özsıcak halen Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davası nedeniyle cezaevinde bulunuyor.

DESTİCİ’DEN AÇIKLAMA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 kişinin tutuklanması konusunda yaptığı değerlendirmede, “Biz zaten başından itibaren şüpheler ortadan kaldırılmadan buna kaza demeyeceğimizi söyledik. Türkiye ve yurtdışından akıllı bir dizayn var, bunu görüyoruz. Kusuru ve kastı olanlar mutlaka meydana çıkarılacak, şüpheler aydınlatılacak ve hak edenler hak ettiği cezayı alacak” dedi.

Haberin Devamı

BİLGİ NOTU SAVUNMASI

Tutuklanan eski Emniyet Amiri Dursun Özmen savcılık ifadesinde Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşmesi ile ilgili olarak 2 tane bilgi notu hazırladığını anlattı. Özmen, 2 nolu bilgi notunu içeriğinin Gazeteci İsmail Güneş’in yaptığı telefon görüşmesi, Kayseri Valisi ve BBP yetkililerin yaptığı açıklamalar, TV’lerden elde edilen bilgiler sonucu oluşturulduğunu iddia ederek, “Ben kesinlikle örgütten talimat alarak böyle bir bilgi notu hazırlamadım. Eğer o dönemdeki şaibeli bir açıklama varsa o da Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’nin açıklamaları” dedi. Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin enkazına 50 metre mesafede 28 Mart 2009’da bir askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Şüpheli ifadelerine göre, askeri kaza kırım ekibinde yer alan bazı görevliler, Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin enkazının yanına gitti. Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan emekli Tuğgeneral Fetih Bengi, bu konu hakkında kendisini şöyle savundu: “Olayların üstünden 2 yıl geçtikten sonra sivil helikopterin yanına gittiklerine dair görüntüler ortaya çıktıktan sonra fark ettim. Olay anında olsa soruşturma başlatırdım.”