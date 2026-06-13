Yazıcıoğlu dosyası sil baştan

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Keş Dağı’nda düşmesiyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan soruşturmada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Böylece uzun süredir çeşitli iddialar, takipsizlik kararları ve itirazlarla gündeme gelen soruşturma ilk kez Ankara merkezli olarak yürütülecek. Tüm delil, ifade ve raporlar başkente taşınacak ve yeniden mercek altına alınacak.

Yazıcıoğlu dosyasının, yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’in koordinasyonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

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BBP: ORTAYA ÇIKARILSIN

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BBP’den yapılan açıklamada “Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ile Pilot Kaya İstektepe’nin şehadetine ilişkin hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve kamu vicdanının maddi gerçeklerle aydınlatılması yönündeki talebimiz ilk günkü kadar güçlüdür” denildi.

17 YILDIR CEVABI ARANAN SORULAR…

Yazıcıoğlu’nun ölümü, geçen 17 yıl boyunca sadece bir helikopter kazası soruşturması olarak değil, kamuoyunda sık sık gündeme gelen çeşitli iddialar nedeniyle de Türkiye’nin en çok tartışılan adli dosyalarından biri oldu. Şimdi gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağı incelemede. Başsavcılığın dosyayı yeniden ele almasıyla birlikte, yıllardır cevabı aranan soruların tekrar masaya yatırılması ve soruşturmanın yeni bir aşamaya taşınması bekleniyor.