Yazıcıoğlu anıldı

Erdoğan, “Vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz Yazıcıoğlu’nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesaretiyle her daim hatırlayacaktır” dedi.

SANIK CEZALARI ZAMANAŞIMINA 1 GÜN KALA ONANDI

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009’daki kazada ölümüyle ilgili ‘görevi ihmal’den 13 ile 18 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan dönemin 4 üst düzey yöneticisinin cezaları, zamanaşımına 1 gün kala Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nce onandı. (DHA)

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