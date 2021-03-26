Yazıcıoğlu anıldı
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasında ölümünün 12. yılında anılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mesaj yayınladı.
Erdoğan, “Vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz Yazıcıoğlu’nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesaretiyle her daim hatırlayacaktır” dedi.
SANIK CEZALARI ZAMANAŞIMINA 1 GÜN KALA ONANDI
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009’daki kazada ölümüyle ilgili ‘görevi ihmal’den 13 ile 18 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan dönemin 4 üst düzey yöneticisinin cezaları, zamanaşımına 1 gün kala Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nce onandı. (DHA)
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