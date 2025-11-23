Yazıcı Ailesi’nin avukatı: Şirket faaliyetleri engellenebilirdi

Haberin Devamı

‘RAPOR DOSYAYA GEÇ GİRDİ’

Böcek Ailesi’nin ölümüne sebep olan ölümcül ve özel izin olmadan kullanılması yasak olan ‘alüminyum fosfit’ maddesi içeren ilacı ‘özel formüllü ilaç’ diye tanıtan şirketin faaliyetlerinin araştırılmasını isteyen acılı aile, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Karan bebeğin ölümüyle ilgili hafta içi dosyaya giren Adli Tıp raporunda, ölümün böcek ilacı zehirlemesi sonucu meydana geldiğini belirten Yazıcı Ailesi’nin avukatı Eylem Karaca, “Rapor dosyaya bu hafta girdi ama daha Böcek Ailesi ölmeden önce yazılmış. Daha erken girebilirdi, bu şirketin faaliyetleri engellenebilirdi. Suç işleyen kişilerde önemsediğimiz kısım bir daha suç işleyememeleri. Belki başka hayatlar da kararmış olabilir. Yazıcı ve Böcek ailelerinin hesabı sorulsun istiyoruz” dedi.