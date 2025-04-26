×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yazgülü Coşkun'un korkunç ölümünde yeni detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Yazgülü Coşkun#Ümraniye#İstanbul
Yazgülü Coşkunun korkunç ölümünde yeni detaylar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 22:49

İstanbul Ümraniye'de, iddiaya göre erkek arkadaşıyla evine eğlenmeye gittiği kişi tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurulan Yazgülü Coşkun (26), hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir süre sonra polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi, 3125’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun, erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.’nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞINDAN VURDU

Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı. Yazgülü Çoşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çoşkun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çoşkun’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.’nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yazgülü Coşkunun korkunç ölümünde yeni detaylar

Gözden KaçmasınÖzbekistanlı bakıcı çocuğa dehşeti yaşattıÖzbekistanlı bakıcı çocuğa dehşeti yaşattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yazgülü Coşkun#Ümraniye#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!