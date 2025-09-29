×
Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 16:51

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti. Yavuz Bülent Bakiler'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.  Bâkiler'in naaşı cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Aslen Azerbaycan Türkü olup dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüştür. 28 Eylül 2025'te İstanbul'da 89 yaşında vefat etmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve asıl mesleği avukatlıktır. Ayrıca gazetecilik, radyo ve televizyon programcılığı, bürokratlık, tenkitçilik gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir. Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi resmi görevlerde bulunmuştur.

Aslen Azerbaycan Türkü olup dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ ilçesinden Sivas'a göçmüştür. 28 Eylül 2025'te İstanbul'da 89 yaşında vefat etmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve asıl mesleği avukatlıktır. Ayrıca gazetecilik, radyo ve televizyon programcılığı, bürokratlık, tenkitçilik gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir. Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi resmi görevlerde bulunmuştur.

Yavuz Bülent Bâkiler, Türk edebiyatının önemli şair ve yazarıdır. Şiirlerinde milli duruşu, kültürel mirasa olan bağlılığı ve Türk dünyasına ait duyguları başarılı bir şekilde işlemiştir. Eserleri arasında şiir kitapları, gezi notları, incelemeler ve anılar yer almaktadır.

Öne çıkan şiirlerinden biri "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" adlı şiiridir. Şiir kitapları arasında "Yalnızlık" (1962), "Duvak" (1971), "Seninle" (1986) ve "Harman" (2003) vardır. Ayrıca "Üsküp’ten Kosova’ya" (1979) ve "Türkistan Türkistan" (1986) adlı gezi notları ile çeşitli incelemeleri ve anı kitapları da bulunur.

