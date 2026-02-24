Yazar Necati Tosuner yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı, Attila İlhan Roman Ödülü ve Erdal Öz Edebiyat Ödülü dahil birçok ödül alan; öykü, roman, deneme ve çocuk kitabı türlerinde eserlerin sahibi usta yazar Necati Tosuner bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Günışığı Kitaplığı, usta yazarın vefat haberini şu sözlerle duyurdu: “1944 Ankara doğumlu usta yazarımız Necati Tosuner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün (dün) saat 12.10’da hayatını kaybetmiştir. Türk Edebiyatı’nda özellikle öykü ve roman türündeki eserleriyle önemli bir yer edinen Tosuner, insanın iç dünyasını, yalnızlığını ve modern hayatın kırılganlıklarını yalın ama derin bir anlatımla ele almıştır. Yarım asrı aşan edebiyat yaşamı boyunca pek çok kuşağa ilham olmuş, çağdaş edebiyatımızın özgün ve güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Usta yazara Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyoruz”

YAZMAYA LİSE YILLARINDA BAŞLADI

1944 yılında doğan Tosuner ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun olan Tosuner, İstanbul Üniversitesi felsefe eğitimini yarıda bıraktı. Lise yıllarından itibaren yazmaya başlayan usta yazar, iki yıl Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüp 1977’de Derinlik Yayınevi’ni kurdu. Bir süre Basın İlan Kurumu’nda çalışan yazar, 1983’te reklamcılık alanına geçti. 1996’da ise emekli oldu. Tosuner, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye ve Reklam Yazarları Derneği üyesiydi. Tosuner, dört yaşından beri engelliydi.