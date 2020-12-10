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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı

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Yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 2020 yılı için yazar Hasan Ali Toptaş'a verileceği duyurulan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün geri alındığını bildirildi.

MTSO'dan yapılan açıklamada, edebiyata ilginin geliştirilmesi için 14 yıldır Mersin Kenti Edebiyat Ödülleri'nin verildiği belirtildi.
Ödülün, bu yıl Toptaş'a verileceğinin duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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