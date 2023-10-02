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Yazar Funda Demir eski eşini vahşice öldürmüştü! Oğlu cinayet gecesini anlattı

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#Beşiktaş#İstanbul#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 13:17

Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demir, iki yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar’ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürmüştü. 3 çocuk annesi Demir emniyette verdiği ifadesinde, “Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum” diyerek susma hakkını kullanırken, oğlu M.Ç. ise cinayet anını anlattı.

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Yazar Funda Demir, eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla öldürmüştü. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu olan 22 yıllık evli Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti, iki yıl önce boşanmıştı. Beşiktaş Akat Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda ise akşam saatlerinde Çapar, boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu eve gitmişti.

ESKİ EŞİNİN BOĞAZINI BIÇAKLA KESMİŞTİ

İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda Demir, eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde de annesi kapıyı kapatıp, izin vermemişti.

Yazar Funda Demir eski eşini vahşice öldürmüştü Oğlu cinayet gecesini anlattı

 

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YAZAR KADIN TUTUKLANMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın dış kapısında Funda Demir’i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir ve oğlu M.Ç.’nin (16) emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

“BU BİR ŞEREF MESELESİ”

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda Demir ifadesinde, “Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum” diyerek susma hakkını kullandı.

Yazar Funda Demir eski eşini vahşice öldürmüştü Oğlu cinayet gecesini anlattı

“ANNEM KAPIYI KAPATTI, NEDEN KAVGA ETTİKLERİNİ BİLMİYORUM”

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. ise, “Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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#Beşiktaş#İstanbul#Cinayet

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