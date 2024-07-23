Yazar Ferit Edgü vefat etti

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Edgü’nün vefatını, Everest Yayınları sosyal medya hesabından “Değerli yazarımız Ferit Edgü’yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” açıklamasıyla duyurdu.

YARIN UĞURLANACAK

Ferit Edgü’nün cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü, Teşvikiye Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ayrıca Edgü anısına aynı gün 15.00’te, Beyoğlu’ndaki Casa Botter Apartmanı’nda anma toplantısı gerçekleştirilecek.

KİMDİR

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- Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı öğrenimini Paris’te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı, 1976-1990 yıllarında kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, “Bir Gemide” kitabıyla 1979’da ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’ ve ‘Ders Notları’ eseriyle Türk Dil Kurumu ödüllerine, ‘Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı’ kitabıyla ise 1988’de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları bulunuyor.

Erden Kıral’ın 1983’te Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı dahil dört ödül kazanan filmi ‘Hakkâri’de Bir Mevsim’, Ferit Edgü’nün ‘O’ adlı düşsel anlatısından Onat Kutlar tarafından senaryolaştırılmıştı.