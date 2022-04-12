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Yazar Ergün Poyraz'a saldırıyla ilgili yeni gelişme: 6 gözaltı

#Aydın#Kuşadası#Ergün Poyraz
Yazar Ergün Poyraza saldırıyla ilgili yeni gelişme: 6 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde uğradığı saldırıda dövülen yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Saldırı anını anlatan Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "3 kişi otomobille geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi" dedi.

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Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, dün saat 19.00 sıralarında Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından dövüldü. Saldırganlar kaçarken yaralanan Poyraz, çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'KOMŞULAR OLMASA EZECEKLERDİ'

Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak aşağıya indim. 3 kişi otomobille geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz" dedi. 

 

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#Aydın#Kuşadası#Ergün Poyraz

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